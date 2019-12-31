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Spor

Fatih Terim, Mourinho'dan Wanyama'yı istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Mourinho ile görüşerek Victor Wanyama'yı istediği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu ile de temas sağlandı.

Takvim31.12.2019  10:08 - Güncelleme: 31.12.2019  10:08
Sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yolları ayıracak olan Galatasaray'ın hedefindeki ön libero belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham Hotspur formasını giyen Victor Wanyama'yı gündemine aldı. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Jose Mourinho ile görüşerek Kenyalı yıldızın transferinde kolaylık yapılmasını istedi.

Portekizli hocanın bu sezon ligde 2 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Wanyama'yı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun kararı transferde belirleyici olacak.

14 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ


2016 yılında 14 milyon Euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Kenyalı oyuncu iki sezondur çok az forma şansı buluyor.


SON 2 SEZONDA 15 MAÇ


Tottenham'ın geniş kadrosu içinde forma bulmakta zorlanan Victor Wanyama son iki sezonda Premier Lig'de 15 maçta oynayabildi. Kenyalı yıldızın sezon başı Brugge'e transferi son anda yatmıştı.


ARALARINDAN SU SIZMIYOR


Fatih Terim ve Jose Mourinho'nun çok uzun yıllara dayanan bir dostluğu var... İki teknik adam birçok kez birbirine rakip olmuş ve verdikleri samimi pozlarda gündeme oturmuştu

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