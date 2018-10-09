Fatih Terim, Mourinho'yu solladı
Galatasaray’ın hocası Sarı-Kırmızılı takımdaki son döneminde 2.20 puan ortalaması yakaladı. Jose Mourinho M.United’de 2.02’de kaldı. Juventus’ta Allegri 2.31 ile en başarılı çalıştırıcı.
- StarSpor
FATİH Terim, Galatasaray’ın başındaki 4. döneminde ulaştığı puan ortalamasıyla Avrupa’nın önemli teknik adamlarıyla yarışıyor. Terim, yeniden Cim-Bom’un başına döndüğü geçen sezondan bu yana maç başına 2.20 puan ortamalası tutturdu. Terim bu ortalama ile 2.02 puan ortalaması yakalayan Manchesten United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2.07 puan ortalaması yakalayan Atletico Madrid’in hocası Diegio Simone, 1.90 ortalamaya sahip Tottenham’ın çalıştırıcısı Pochettino’yu geride bıraktı. Juventus’un teknik patronu Massimiliano Allegri 2.31’lik ortalama ile en başarılı çalıştırıcı durumunda. Manchester City’nin patronu Pep Guardiola ise 2.26 ile onu takip ediyor. Terim 2.20’lik puan ortalaması ile G.Saray’daki daha önceki dönemlerine göre de başarılı oldu.
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