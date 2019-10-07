Fatih Terim neşteri vuruyor! Yıldız isimler kızağa çekilecek
Fatih Terim, milli aradan sonra değişimin sinyallerini verirken başarılı hocanın Sivasspor maçında Belhanda, Babel, Marcao ve Nagatomo gibi tecrübeli isimleri kızağa çekeceği belirtildi.
Mariano cezası sebebiyle o maçta forma giyemeyecek. Ocak ayında ise Martin Linnes dönecek. Mariano veya Nagatomo’dan biri gönderilecek.
(Akşam)
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