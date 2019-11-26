18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7443
  • 6,3295
  • 269.755
  • 105642
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim o futbolcuların biletini kesecek

Başakşehir maçından sonra takım içerisinde bazı futbolcularına göndermede bulunan Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Mariano ve Nagatomo'yu kastettiği öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
1-0 kaybedilen Başakşehir maçından sonra “Benim hiç hoşlanmadığım bir şey var, takımlarımda oyuncularıma yanımda çalıştığım arkadaşlarıma hep söylediğim bir şey vardır. 2 sene üst üste şampiyon olduk eyvallah, bir sürü kupa aldık eyvallah hiç itiraz yok, hiç hoşlanmam bu sene olmasak ne olur, bu sene de başarılı olmasak ne olur. Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam, bu tiplerle de yoluma devam etmem” açıklamalarıyla takım içerisinde bazı futbolculara göndermede bulunan Fatih Terim’in aslında Belhanda, Mariano, Nagatomo ve Feghouli’den bahsettiği ortaya çıktı.
 
FEGHOULİ UYARILIYOR
 
Sezona iyi başlamadıkları gibi 12.haftası geride kalan Süper Lig’de hala toparlanamayan ve teknik heyeti bir hayli zor durumda bırakan 4 futbolcuyla Ocak ayında yolların ayrılacağı belirtilirken, yönetimin yeni transferler için şimdiden bazı görüşmeleri başlattığı öğrenildi. Belhanda’nın gönderilmesiyle Shaqiri’yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’ın, Linnes - Şener’in dönüşüyle sağ bekte rahatlayacağı düşünülürken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in bu futbolcular içerisinde bir tek Feghouli’yi elinden tutmak istediği ve Cezayirli yıldızı sık sık uyardığı kaydedildi.

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerden Başkan Erdoğan´a teşekkür

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak

Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak
 

POPÜLER HABERLER

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA