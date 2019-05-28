Fatih Terim, Okan Kocuk'un transfer edilmesini istedi
Muslera'nın yanına birinci sınıf bir kaleci arayan Fatih Terim bir süredir Volkan Babacan ve Onur Kıvrak için şartları zorluyordu.
Bursaspor'un küme düşmesinden sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Terim, milli takım hocası olduğu dönemde keşfettiği Okan Kocuk için teklif yapılmasını istedi. Bursaspor'a 23 yaşındaki eldiven için takas teklifi yapılması planlanıyor.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.