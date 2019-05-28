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Fatih Terim, Okan Kocuk'un transfer edilmesini istedi

Muslera'nın yanına birinci sınıf bir kaleci arayan Fatih Terim bir süredir Volkan Babacan ve Onur Kıvrak için şartları zorluyordu.

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Bursaspor'un küme düşmesinden sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Terim, milli takım hocası olduğu dönemde keşfettiği Okan Kocuk için teklif yapılmasını istedi. Bursaspor'a 23 yaşındaki eldiven için takas teklifi yapılması planlanıyor.

(Fotomaç)

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