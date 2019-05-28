Bursaspor'un küme düşmesinden sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Terim, milli takım hocası olduğu dönemde keşfettiği Okan Kocuk için teklif yapılmasını istedi. Bursaspor'a 23 yaşındaki eldiven için takas teklifi yapılması planlanıyor.

(Fotomaç)