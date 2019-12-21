İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim: Onu da ancak deliler bekler
Spor

Fatih Terim: Onu da ancak deliler bekler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21.12.2019  22:39 - Güncelleme: 21.12.2019  22:39

Pozisyon bulmalarına rağmen atamadıklarını kaydeden Terim, "Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüna girdik. Burada söyleyebileceğimiz tek şey var, sabır" dedi.

Hakemlerin performansına tepki gösteren deneyimli hoca, "59-60'da Ömer'in düşürülmesi faul ise, 2. sarı kart olmalı. Daha oyun devam ediyor, 30-35 dakika bir zaman var ama maalesef... Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama hep eksik oluyor. Yatanlar, doktorların girmesi, sakatlananlar ve buna müsaade eden maalesef, bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var. Hep aynı şeyleri söyleyip, farklı sonuç bekliyoruz, onu da ancak deliler bekler. Hakikaten bugün 10'a yakın pozisyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüler! Öğretmen engelli öğrenciye böyle şiddet uyguladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi
Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta
İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.