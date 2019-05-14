Fatih Terim: Organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde basının karşısında çıktı ve Rizespor maçı sonrasında hakemlerle ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Şampiyonluk yarışında olmayan rakiplerin de yaptığı açıklamalara şaşırdığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Enteresan bir süreç yaşıyoruz. Galatasaray öyle bir konumda ki, yarışta olan, olmayan, ilgili, ilgisiz takımların başkanlarından, yöneticilerine, medya mensuplarından teknik adamlarına herkes kendi maçlarını bıraktı, bizim maçları konuşuyor. Hukuki ya da gerçekçi olmayan bir sürü argüman var, karşılığı da yok. Biz bunları esasında gülerek karşılıyoruz. Galatasaray Türkiye'dir lafının boşuna edilmediğini bir kez daha gösteren bu yaklaşıma bizim camiamız aslında alışkın. Tabiri yerindeyse, organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz. Bizi kızdırıp, konsantrasyonumuzu bozmaksa amaç, hepsine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA MESAJ; "UNUTMAYIN"

Taraftarlara mesaj gönderen Terim, "Buradan sağduyusunu elden bırakmayan büyük Galatasaray taraftarına da küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kalan süreçte inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan, duaları eksik etmeden, Galatasaray'a yakışır bir tutum sergileyin. Son olarak da, burası her şeyden daha önemli, onlara tavsiyem şu. Dikkatli olun, uyanık olun, en önemlisi, yaşananların farkında olun ama unutmayın" diye konuştu.