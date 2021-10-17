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Spor

Fatih Terim: Oyun anlayışımızda hiçbir değişiklik yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının performansı ve milli ara dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2021 Pazar 15:43 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 15:43
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Oyuncularını iyi gördüğünü söyleyen Fatih Terim, "Açıkçası kalan oyuncularımızı aynı ayarda tutmak kolay olmuyor. Hazırlık maçlarını o yüzden oynuyoruz. Cumartesi günü tam kadro olduk. Her takım için kolay değil, milli takımlara çok oyuncu veren takımların maalesef bu gerçeği var. Oyuncularımı iyi görüyorum. Özellikle Marsilya dönüşü Rize galibiyeti, milli takımlarında gösterdikleri performans, bakış açıkları ve yaklaşımları beni ümitlendiriyor. Her gün daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor iyi bir takım, mağlubiyetleri yok. Ancak Galatasaray da kendisine üst sıralarda yer istiyor çabucak." dedi.

Takımın formasyonu üzerine konuşan tecrübeli teknik adam, "Oyun anlamında ya da oyun anlayışında değişiklikler yok. Sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalite olarak oyun anlayışımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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