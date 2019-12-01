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Fatih Terim: Oyuncuları daha aktif istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

  • Star Spor
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İlk yarıda golü bulmayı hak ettiklerini kaydeden Terim, "İlk yarı herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyonda da gole çok yaklaştık, özellikle Belhanda geçen seneki gibi olsa devreye önde girebilirdik. Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil. Çok istememize rağmen kazanamadık" dedi.

2. yarının sezonun kırılma anı olmasını istediğini belirten deneyimli hoca, "Her sezonun kendine ait bir kırılma anı vardır. İkinci yarıda oynadığımız futbol inşallah kırılma noktası olacaktır. Bu oyunun karşılığı kazanma olabilirdi. Baskı yapan, rakip alanda pas yapan ve yüzde 80 issabetle oynayan, sağdan soldan birçok ortayla oynayan... O kutunun içinde birilerinin vurması gerekiyordu. Bazı oyuncularımızı da oyun içinde daha aktif istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"UMARIM KIRILMA NOKTASI OLUR"

Oyuncuların saha içindeki duruşundan memnun olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Başkaldırılarına isyan etmelerine kabullenmemelerine alıştığımız bir Galatasaray gördüğümüz için mutlu oldum. Oyunumuzla ilgili umarım kırılma noktası olur. Oyuncularınmın skora olan raksiyonlarından memnunum, skordan değilim" cevabını verdi.

Feghouli'nin performansındaki düşüklüğün nedeni sorulunca Terim, "Feghouli için sakatlığı normal karşılarım. 1 sezon yıpranmış, hemen 1 hafta sonra Afrika Şampiyonası'na gitmiş, orada sonuna kadar kalmış bir oyuncu. Ondan sonra pek fazla izin verememişiz. Feghouli'den ocak ayına kadar sakatlık bekliyordum o da oldu" mesajını yolladı.

Lemina'nın sakatlığının uzun sürmesinden endişelendiği için erken çıkardığını belirten tecrübeli antrenör, "Lemina'nın çıkmasını hiç istememiştim. Bazen öyle bir şey oluyor ki birkaç aylık sakatlığı, 1 haftaya indirebiliyorsunuz. O yüzden çıkardım. O da özür diledi, çok oynamak istedi. Özür dilemesine de gerek yok, ben onu anlıyorum" diye konuştu.

Türk yolculara skandal muamele!

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