AKŞAM

SÜPER Lig’in en tecrübeli ve en başarılı hocası Fatih Terim, sazı eline aldı. İmparator, Kayserispor maçı öncesi takımı kanatları altına alarak, oyuncularının konsantrasyon kaybını önlemek için harekete geçti. Sarıkırmızılılar, Süper Kupa’yı kazandıktan sonra Denizli ve Konya maçlarında istediği sonucu alamamıştı. O dönemde de Falcao transferi gündemi kasıp kavururken, futbolcuların savruk görüntüsü tepki toplamıştı. Fatih Terim’in Denizli ve Konyaspor ile oynanan maçlarını oyuncularına izletti. Fatih Terim, “Artık kart konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Eksik kalmamalıyız. Kesinlikle bir galibiyet serisi elde etmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz var. Geçen sezonda bunu başardık. Kayserispor maçını mutlaka kazanmalıyız” ifadelerini kullanarak oyuncularını uyardı. Sarı-Kırmızı Yönetimin, gereksiz kart oyuncularla disiplin uygulaması da yapacağı konuşurdu.