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Fatih Terim Radamel Falcao ile bir araya geldi

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında teknik direktör Fatih Terim, uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında teknik direktör Fatih Terim, uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

'KENDİNİ ÇABUK TOPARLA'

Son olarak 1 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanan mücadelede forma giyen ve 28 gündür antrenmanlara blie çıkamayan Kolombiyalı golcü Falcao, sarı kırmızılı takımda gündemin bir numaralı ismi olmuştu. Yıldız oyuncuyla idmanda özel bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adam Fatih Terim, Falcao'ya kendisini bir an önce hazır hale getirmesi talimatını verdi.

Galatasaray'ın bu fotoğraf karesini sosyal medyada ilk sırada paylaşması ise bir mesaj olarak algılandı.

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