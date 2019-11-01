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Fatih Terim, Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı'yla ilgili kötü haber verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Radamel Falcao konusuna da değindi.

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Terim’in açıklamaları şu şekilde:

“HERKES FORMANIN HAKKINI VERMEK İÇİN UĞRAŞTI”

“Bugün herkesin elinden geleni yaptığı bir maç oldu diye düşünüyorum. Herkes formanın hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynamak kültürümüzü artırmalıyız. Sıkıntılarımızdan biri bu. Değişikliklere ayak uydurmamız lazım.”

“İKİNCİ YARIDA 1 POZİSYON VERDİK, BU SEVİNDİRİCİ”

“Beraber oynama kültürümüzü geliştirerek önümüzdeki maçlara devam etmeliyiz. İkinci yarıda bir top haricinde pozisyon vermedik. Bu sevindirici. Bunun dışında çok pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Çok geliştirmemiz lazım tabii.”

“ŞENER UZUN SÜRE BİZİMLE OLMAYABİLİR”

“Şener'in durumu büyük talihsizlik. Şener bizim için bayağı önemli bir isim. Hele Real maçında böyle çabuk oyunculara ihtiyaç var. Şener uzun süre bizimle olmayabilir.”

FATİH TERİM’DEN FALCAO SÖZLERİ: EN AZ 10 GÜN DAHA BİZİMLE OLMAYACAK

“Falcao, Real Madrid maçında olmayacak ama İspanya'da olacak. Yarın sabah İspanya'ya tedavisine devam etmeye gidecek. 10 gün aşağı yukarı veya daha fazla bizimle birlikte olmayacak.”

REAL MADRID MAÇI

“Real, maçı buradakinden daha zor olacak. Galatasaray, Galatasaray gibi oynadığında ne olduğunu görüyoruz. Bunu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Hiç kolay olmayacak tabii.”

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

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