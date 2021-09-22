Fatih Terim rakip oyuncuya çok sinirlendi: Hayırdır sen kimsin!

22 Eylül 2021 Çarşamba 23:21 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:22

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Kayseri deplasmanına Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu gibi 11 oyuncularını götürmeyen, kadroda sürpriz değişikliklerle sahaya çıkan Aslan, şok bir mağlubiyet aldı. Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ile Bernard Mensah ilk yarıdaki bir pozisyonun ardından ufak bir diyaloğa girdi.İkilinin diyaloğu sertleşince mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pozisyona tepki gösterdi.

"HAYIRDIR SEN KİMSİN?"

Kayserisporlu İbrahim Akdağ da Fatih Terim'le bir diyaloğa girdi.Tam da bu sırada çileden çıkan Fatih Terim, İbrahim Akdağ'a, 'Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?' dedi.İbrahim bu sözlerin ardından tartışmayı uzatmadan sahaya döndü.