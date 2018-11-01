Fatih Terim, Rodrigues ile Fenerbahçe'nin fişini çekecek

SÜPER Lig’de Antalyaspor’u deplasmanda yendikten sonra çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, yarınki Fenerbahçe derbisine kilitlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim’in zafer planlarları da ortaya çıkmaya başladı. Aslan’ın Hocası’nın ezeli rakibinin fişini Garry Rodrigues’le çekmek istediği öğrenildi.

SON GOLÜ LOKOMOTİV MAÇINDA

Terim’in, ligde 2 gol attığı Kasımpaşa ve 1 gol bulduğu Lokomotiv Moskova maçlarından sonra düşüş yaşayan Yeşil Burun Adalı oyuncu ile özel bir görüş- me yaptığı bildirildi. Tecrübeli teknik adam, Rodrigues’i, “Derbide senden patlama yapmanı bekliyorum. Hızını kullanıp Fenerbahçe sağ kanadını çökertmelisin” diye motive ediyor.

SAĞA İKİ ADAY ONYEKURU-SİNAN

Fenerbahçe derbisinde sol kanatta Rodrigues’e görev verecek olan Fatih Terim’in sağ kanat için ise henüz karar vermediği ortaya çıktı. Aslan’ın hocası, Eren ve Onyekuru’nun oynaması durumunda sağda Onyekuru’ya şans tanıyacak. Nijeryalı oyuncu yetişmezse sağda Sinan Gü- müş görev yapacak. Ancak Eren yetişmezse Sinan’ın forvet oynaması durumu var.