Fatih Terim: Şampiyon olacağımıza benim inancım tam

KADIKÖY’DEKİ derbide 1-1 berabere kaldıktan sonra hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, yaşananlardan oyuncularının etkilenmemesi için kolları sıvadı. Kalan 6 haftada Medipol Başakşehir’in bir beraberlik alması durumunda yine ipleri ellerine alacaklarını öğrencilerine hatırlatan deneyimli teknik adam, “Moralinizi bozmayın. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve rakibimize 1 puan daha yaklaştık” diye konuştu. Fatih Terim’in, “Kalan maçlarımızı kazanmamız durumunda yine şampiyon olacağımıza benim inancım tam, sizin de olsun. Henüz hiçbir şey kaybetmedik. Bundan sonra yolumuza aynı inançla devam edeceğiz. Biz daha önce de zor durumlardan çıkarak şampiyonluğa ulaştık. Bunu tekrar yapabiliriz. Bize karşı yapılan haksızlıkları motivasyon olarak algılayın ve konsantrenizi hiç kaybetmeyin. Size güveniyorum” ifadeleriyle takımına moral verdiği öğrenildi.

Akşam