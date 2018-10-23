Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Schalke karşılaşması öncesinde birçok konuya açıklık getirdi.

Maç öncesinde takımdaki eksikleri açıklayan Fatih Terim "Serdar Aziz, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando, Feghouli, Schalke maçının kadrosunda yok! Eren, Selçuk ve Donk sakatlıklarının ardından döndü. Onlar oynayabilir." dedi.

Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz bir takıma hala ordu diyebiliyorsak, başında hala bir kumandan varsa, geriye ne kalıyor cephane. 50 bin de taraftar cephanemiz var, demek ki savaşabiliriz. Maça kalmış 24 saat, ağlamanın lüzumu yok. Bunu sürekli gündeme getirmenin de anlamı yok. Sanırım siz merak ettiniz ondan sordunuz." diye konuştu.

Schalke maçının zor geçeceğini vurgulayan Fatih Terim "Schalke'yi analiz ettik, çok iyi bir takım. Almanya'da sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıranın çok üstünde olabilecek bir takım. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor. Taraftarımızdan ricam sabırlı olsunlar, yanımızdan ayrılmasınlar. Onlar buna alışkın, birinci devrenin gruptaki son maçı olacak. Her hatayı hoş görsünler, onlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında neşeli ve güler yüzlü olmasının sorulması üzerine konuşan Fatih Terim, "Normalde çok gülen bir adam değilim, bırakın da güleyim. Şaka bir yana özel hayatımda gayet güler yüzlü bir insanım. Şampiyonlar Ligi'nde varız, Süper Lig'de lideriz, Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz, neden gülmeyelim? Sakatlıklar var ama gülmemem için bir neden yok. Herhangi bir maçı kaybetmem ya da puan kaybetmem lider halime dönmemi engellemez. Herksin gözü bende, ben yıkılırsam, oyuncularım ne yapar?" ifadelerini kullandı.

Bursaspor maçında üç sakatlığın milli takım dönüşü yorgunluğa bağlayan Fatih Terim, "Bursaspor maçından sonra gece buraya geldim, analiz ekibiyle maçı izledim. En zoru da böyle bir maçı izlemektir. Sabah sağlık ekibimle hemen durum toplantısı yaptım. UEFA'ya söyleyeyim 16 saat uçtuktan sona hemen antrenman, hemen maç oynarsanız başınıza bir iş gelebilir. Tek sıkıntımız kadronun derin olmaması ama onun da üzerinde çok durmayalım. Bizim seçimimiz ve başka şeyler de var. Şampiyonlar Ligi'nde diğer rakiplerle aynı şartlarda mücadele etmiyoruz ama ümitliyiz. Sakatlıktan korkuyorum ama bir takımın güveni, inancı, hırsı yoksa, ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Normal sakatlıktan korkmam, o yüzden suratım böyle." dedi.

Schalke maçının grupta kaderlerini belirlemeyeceğini söyleyen deneyimli teknik adam "Schalke maçı kader maçımız değil. Daha önce 3 maçta 1 puan aldık, sonra Manchester United ile 10 puanda bitirdik. Schalke ile arka arkaya oynayacağız yine eleme gibi olacak. Kazanmak için oynayacağız ama Allah korusun yenilsek bile bir şey bitmez." şeklinde konuştu.

Younes Belhanda'dan memnun olup olmadığının sorulması üzerine Terim, "Belhanda hep tartışılıyor. Sanırım bunların sebebi, bu oyuncularımız gelirken beklentilerin çok yüksek tutulması. Artık rakamları kenara bırakalım. Kimse bunları zorla almadı, bu rakam işini unutalım. Bir defa Belhanda düzgün davranan futbolcu. Bir gün, 'Sakatım' ya da 'İzin istiyorum' dediğini duymadım. Ayrıca her şeyi direk söyleyen bir oyuncu. 10 numara giydiği için beklentiler yüksek olabilir. Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor ve çok da memnunum. geldiğimden bu yana daha iyi. Sadece sağ değil, sol kenarda da oynayabilir. Ocak'ta takıma katkı yaptığımızda küçük bir oyun değişikliğinde kenarlarda da görev yapabilir. Antrenmanda bile hırslı, daha iyi oynmanasını ben de bekliyorum. Gol atmasını, asist yapmasını istiyoruz, Belhanda orta sahanın önemli isimlerinden." açıklamasını yaptı.

Belhanda hakkında çıkan haberlere de değinen sarı-kırmızılı teknik adam, "Belhanda ile ilgili ağzımdan çıkmayan haberler yapılıyor. Kuşak farkının tavan yaptığı bu ortamda yanlış anlaşılmalara, tepkilere neden oluyor. Bildiğim kadarıyla Belhanda'nın sosyal medyayı fazla kulllanma durumu da yok. Bir oyuncu, Galatasaray ile sözleşme imzalamışsa, onu kazanmak için her şeyi yaparım. O bunu düşünmüyorsa ayrı. Ancak ben kadro dışı bırakma ya da başka tarafa yollama gibi bir şey yapmam. Bazı istisnaların haricinde... Belhanda bizim için özel bir oyuncu, kalbi ve beyni bir." şeklinde konuştu.