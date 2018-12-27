Fatih Terim Serdar Aziz'i satış listesine çıkardı

Galatasaray'da Belhanda, Feghouli. Maicon ve Mariano gibi isimlerle yolların ayrılacağı konuşulurken, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ismi takımda istemediği öğrenildi.

Sivasspor maçında forma giyemeyen Serdar Aziz, teknik direktörü Fatih Terim'i sinirlendirdi. Tecrübeli teknik adam, sürekli sakatlıkları ve rahatsızlıkları ile gündeme gelen milli oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Serdar, Göztepe karşılaşması öncesi de ağrıları olduğunu belirtmiş ve kadrodan çıkarılmıştı. Terim'in, Sivas maçı sonrası Maldivler tatiline çıkan ve sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Serdar'ı teklif gelmese bile hazırlık kampına götürmeyeceği iddia edildi.

Serdar Aziz, 2016/2017 sezonunun başında Bursaspor'dan Galatasaray'a 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda kiralık olarak Bursa Merinosspor'da forma giymişti.Kariyerinde 222 maça çıkan Serdar Aziz, 16 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Serdar Aziz'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.