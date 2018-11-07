Fatih Terim: Sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Schalke 04 takımına deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Golden sonra Schalke oyunun hakimi oldu, biz de oyunu bıraktık. Schalke'yi tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar." dedi.

Terim, Veltins Arena'da maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyunun hemen başında 1-0 geriye düşmelerini büyük talihsizlik olarak nitelendiren Terim, şöyle devam etti:

"Alakası yokken bir gol yedik. Birkaç dakika bunun şokundan sonra oyunda dengeyi sağladık. Açıkçası ilk yarıda 5-6 tane gol girişimimiz var, bunlardan bir iki tanesi de pozisyon. Beraberliği yakalayamadık ama gerek topun bizde kalması, istek, arzu, zaman zaman ileride baskı, bunların hepsini yaptık. Maalesef skoru değiştiremedik. Yakaladığımız basit pozisyonları gole çeviremiyoruz ama kolay yiyoruz. Porto'da buradan daha kolay pozisyonlara girdik ama onu da atamadık. Böyle bir problemimiz var. İkinci yarı için söylenecek şey, gole kadar oynanan bölüm. Golden sonra Schalke oyunun hakimi oldu, biz de oyunu bıraktık. Schalke'yi tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar."

"Galatasaray ile Fatih Terim'in yan yana olmasından rahatsız olanlar var"

Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynadıkları son derbi maçından sonra yaşanan olaylara da değindi.

Sportif olarak birçok şeyle boğuştuklarını ve çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Terim, derbiden sonra iğneyi kendilerine batırırken çuvaldızı batıracakları dış meseleler olduğunu vurguladı.

Bu maça ilişkin tek bir pozisyon veya kişi üzerinden sorun çıkarmaya çalışmanın doğru olmadığını belirten Terim, şunları kaydetti:

"İkinci yarı 2-0 önde devam ederken, bir takımın temposunu düşüren, aldığı veya almadığı veya yanlış aldığı kararlarla önce oyunu sabote edip sonra tribünleri ve bizleri çileden çıkaran bir saha yönetimi vardı. Yetmedi, maçın başından beri, susmayan ve durmayan rakip takım yedek kulübesi de var. Bazen tribünden seyretmekle televizyon başından seyretmek insanları yanıltabilir. Çok büyük farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Ben o akşam maç bitiminde takip eden olayların hiçbirini tasvip etmiyorum ancak olayların o boyuta gelmesine sebep olanların da değerlendirme sürecine tabi olması gerektiğini düşünüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu olaylar kimin işine yaradı, bir bakın isterseniz. Kimin gündemini değiştirdi? Bugün mesele Fatih Terim, takım veya kişiler değil. Meseleye Galatasaray'a sahip çıkmak olarak bakılmalı. Görüş ayrılıklarını bırakmalı, birlikte hareket etmeli Galatasaray. Galatasaray ile Fatih Terim'in yan yana olmasından rahatsız olanlar var. Büyük resme baktığımızda, kenetlendikçe, emeğini, haklılığını aramaktan çekinmeyen bir kitle ortaya çıkıyor. Dünya üzerinde çok az böyle oluşum vardır."

"Kimseyi tehdit etmedim, 'Bütün provokeyi sen yaptın' dedim"

Adil olunmasını isteyen deneyimli teknik adam, bu kadar eksiğe rağmen rakiplerinin önünde olduklarını hatırlattı.

Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde olduklarını, elenmeleri durumunda yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceklerini söyleyen Terim, "İyi gitmeyen şeye de bir bakalım. Hedef saptırma gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Melo'ya küfreden bu hakem değil mi? Böyle düşünenlerin lütfen niyetini sorgulayın, amacını sorgulayın, beni değil. Ayıptır, bu maçın bu hale gelmesinde sen sebepsin. Olayı çok yadırgadım." ifadelerini kullandı.

Hakem Fırat Aydınus'a yönelik eleştirilerini sürdüren Terim, "Kendisinin doğru maç yönettiğine inansa, çağırır iki oyuncuyu sarı kartı gösterir, ondan sonra maçı bitirir. Ayrıca ben kimseyi tehdit etmedim, 'Bütün provokeyi sen yaptın' dedim. Eğer yüksek sesle ve biraz abarttıysam bundan da rahatsızlık duyarım ama söyledim mi 'evet' ben saklamıyorum." diye konuştu.

Fatih Terim, eleştirilerin hedefindeki yardımcısı Hasan Şaş konusuna da değindi.

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle davranışını onaylamayalım ancak Hasan, kimsenin cezalandırmasını beklemeden kendisini cezalandıran bir teknik adam ve karaktere sahip. Öz eleştirisini de yapar. Yaptığının yakışmadığını ve zarar verdiğini de biliyor ancak bana göre Galatasaray'a verdiği yarar, zarardan daha fazladır. Eğer onunla ilgili bir konu varsa, ona da biz karar veririz. Onun için yararının daha fazla olduğunu da ısrarla belirtmeliyim. Tükürme falan diyorlar, ben kimseye tükürmedim, insan beddua ederken ne yaparsa onu yaptım.

Kayırılmaktan gayrı, bir de 'sokak kabadayısı' lafı var. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı? Üste çıkmak için 'had aşmak' ve 'sokak kabadayısı' gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Umarım yanılmıyorumdur."

Tedesco: "Galatasaray'a fazla bir imkan tanımadık"

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise başarılı bir sonuç çıkardıklarını belirtti.

Şampiyonlar Ligi'de maçların zorlu geçeceğini bildiklerini dile getiren Tedesco, "Şanslıydık, güzel başladık. İlk yarının sonuna doğru biraz daha derin durduk. Galatasaray'a fazla bir imkan tanımadık. İkinci yarı iki üç pozisyona daha girdik. Galatasaray taktiksel bir şey yapmaya çalıştı. Bu açıdan o konuda da etki yaratamadılar. Tamamen oyunumuzu sürdürdük. Oyun biraz daha yavaşlamış olsa bile güzel bir maç çıkardığımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'ın İstanbul'da oynanan ilk müsabakadan daha iyi olacaklarını tahmin ettiklerini anlatan Tedesco, "Serdar Aziz ve Onyekuru ilk maçta oynamamıştı. Kıvrak oyuncuları var, prese karşı oyun yapabiliyorlar. Benim açımdan iyi bir takım ve maç umduğum gibi oldu." açıklamasında bulundu.

(AA)