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Spor

Fatih Terim: ''Son nefesime kadar Galatasaray''

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:49
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Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında başında olmayacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında, 'Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım." dedi.

İşte Terim'in açıklamaları

"Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım."

"Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin Ağabey gibi, Coşkun Ağabey gibi, Turgay Ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor."

"Rahmetli babam, rahmetli Metin Ağabey'e "Oğlum sana emanet" demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu."

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