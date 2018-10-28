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Fatih Terim: Sonradan üzüleceğim şeyler söylemek istemiyorum ama içim yanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 2-0 mağlup oldukları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim maç sonunda alınan yenilgiyi değerlendirirken, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonundaki açıklamaları:

''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Canım çok sıkkın, hatta taşıyorum. Sonradan üzüleceğim ve yanlış anlaşılacak şeyler söylemek istemiyorum ama içim yanıyor. Mesele, sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik değil; mesele, beraber oynayacak, birbiriyle oynama gücüne sahip bir 11'e sahip olamamak. Mesele bu.''

'''Sezon başından beri, gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra açıklamalarımda takip eden, mesajı alan, alt alta yazıldığında olayın ne olduğunu çok açık ortaya koyabiliriz. Bugünün skorunun anlatımı bu.''

''Zor gol atıyorsanız ve o atamadıklarından basitini yiyorsanız, bu. Malatyaspor'u tebrik ederim. Yüzeysel görünenler çok daha derin.''

''Ozan Kabak 3. penaltısını yaptı, öğrenecek. Savaşıyor, ruhu var, ben de ona o şansı vereceğim.''

(Sporx)

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