Fatih Terim: Sorduğunuz soru, bu gecenin sorusu değil

Fatih Terim, Galatasaray - Porto maçının ardından yayıncı kuruluşa flaş röportajda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Bir defa, iki hedef vardı grupta. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi, olamadı. Belki de adaletti. Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada kazanamıyorsak gruptan çıkamayız zaten. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, kaybettiğimiz için mutsuzum."

"3-3 OLSA 5-3 OLURDU"

"2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum. Konsantre eksikliğiyle 1 gol yiyoruz. Biz 1-0'ı beklerken ilk topta pozisyon yokken konsantre eksikliğiyle gol yiyoruz, geriye düşüyoruz Galatasaray seyircisi bilmeli ki, 1-0'dan 2-1'den 3-2'den sonraki Galatasaray, istediğimiz Galatasaray. Bu gelecek inşallah, yapacağız. Tek üzüldüğüm nokta, bu çocukların emeğine rağmen 3-2 bitmesi. 3-3 olsa, 4-3, 5-3 olur."

"ARENA'DA TARAFTARLA BİRLEŞMELERİ IŞIK VERDİ"

"Şahsi hatalar var. Bu düzeyde affetmiyorlar. Türkiye'de belki affediyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok zor. Oyuncularımın oyun anlayışından çok zor pozisyon vermesinden, galibiyeti istemesinden çok memnunum. Mağlubiyetten sonra ben genel olarak pek memnun olmam ama bugün gördüğüm manzara, Arena'da taraftarla birleşmeleri, oyunun buna uygun olması bize ışıklar verdi. Oyuncularımın arzularından, oyun anlayışlarından, galibiyeti istemesinden, şartlar ne olursa olsun çok memnunum."

"AVRUPA'YI, BU YÜKSELMEYİ, DALGALANMAYI ÖZLEMİŞİZ"

"Üzgünüz ama bakalım, nasip. UEFA'da neler olacak, bu sene UEFA'da olmamız daha doğru bir adalet. 0-0 ile başlamışsınız, 10 pozisyonla gol atamamışsınız orada Porto'ya. Schalke'de zaten 1-0 geride başlamışsınız. Avrupa'yı özlemişiz. Bu yükselmeyi, dalgalanmayı hepimiz özlemişiz.

Porto'ya yolunda başarılar diliyoruz. Porto'da Jose Mourinho'nun misafiriyken tanımıştım. Onun büyük başarıları da Porto'yu tanıştırdı. İnşallah, onun gibi başarılı olurlar."

"SON ŞAMPİYON BİZİZ, BELLİ YERLERDEN ÇOK GEÇTİK"

"Takım olarak başarılı mısınız, değil misiniz?" sorusuna Fatih Terim, "Ne söylesem sizi tatmin etmez. Sorduğunuz soru, bu gecenin sorusu değil. Avrupa'da devam ediyoruz, oradan da elenmiş olabilirdik. Ligde de daha 19 maç var. Kupamız var. Galatasaray'ın vazgeçme ihtimali hiç yok. Kupada da, UEFA'da da, ligde de devam edecek inşallah. Son şampiyon biziz, belli yerlerden çok geçtik. İnşallah tekrar döneceğiz." cevabını verdi.