Fatih Terim: Sürekli tahrik ettiler, Ermeni bayrağı açtılar

1 Ekim 2021 Cuma 01:03 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 01:03

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası konuştu. Açıklamaları şu şekilde:

"BOŞ KALEYE ATACAKTIK, HAKEM ARAYA GİRDİ"

Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Cengiz'le beraber iki kenarı çok geniş kullanan bir takım. Çok adamla hücum yaptıkları için iki kenarı kenarda değil, içeride yanındaki oyuncularla beraber Berkan'la iyi kapattık. Berkan, Patrick ve Kerem orayı iyi kapattı. Alex ve Taylan ile orta sahada onları durdurduk. Takım kazandığımız toplardan sonra bol pas yaparak, oyunu sete çevirerek rahat çıktık. Her zaman 45 - 46 - 48 yediğimiz golü atsak farklı olurdu. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi.

"YENİLMEDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Alan daralttılar ikinci yarı ama biz pasla o alanlardan çıktık. Sonra koruma iç güdüsü, panik, yorgunluk bazı sıkışmalara neden oldu. Onu da oyuncu değişiklikleriyle halletmeye çalıştık. Burada son dakikalarda sıkışmak çok normal. Giren çıkan değişmiyor Marsilya'da, çok kaliteli kadro. Buradan puan almak, lider kalmak gençlerimizi tecrübelendirecek, güven verecektir. Güven gelince daha iyi oynayacaklardır. Lider kaldığımız, yenilmediğimiz için mutluyum.

"DAHA GOLCÜ OLMAMIZ LAZIM"

Gol yollarında biraz daha hareketli olmamız lazım. Gollerle buluşmamız lazım. Benim takımlarım en çok gol atanlar listesinde önde olur. Tüm gol kralları bizden çıkar. Herhalde başlayacağız. Bugün bizde doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım. Bunu bugün başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır. Marsilya önemli deplasman.

"ÇEKİNMEYEN BİR TARAFTAR VARDI"

Taraftarlara da teşekkür ederim. Onlara her türlü cevap veren, stadyumda sesi çıkan, çekinmeyen bir taraftar vardı. Onlara teşekkür ederim.

"SÜREKLİ TAHRİK, SES BOMBALARI"

Ben taraftarımıza sakin olun dedim ama onlara sürekli Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Haklılar da. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU"

Lider takım garanti son 16'ya gidiyor. İkinci olan Şampiyonlar Ligi'nden gelenle playoff oynuyor. Üçüncü diğer lige gidiyor. Açıkçası lider gitmek en büyük amacımız. Şimdi 1 deplasmana daha gidiyoruz. Oradan daha iyi döneceğiz inşallah. Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Özlediler bizi herhalde, kurada bunlar çıktı. Niyetimiz tabii lider gitmek, değilse ikinci playoffla gitmek.

"AVRUPA'YA YAKIŞIYORUZ"

Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı, Avrupa'da kalmayı hak ediyoruz. Yakışıyoruz.