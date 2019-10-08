Fatih Terim takımın oyunundan memnun değil
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımın gidişatından memnun değil.
- Sabah
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen takımından memnun değil. Başarılı teknik adamın, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalınan ve çok kötü bir performans gösterilen mücadelenin dönüşünde bir yöneticiye "Bu kadar puan kaybı bize yakışmadı. Ayrıca kulüp de para kaybetti" dediği öğrenildi.
Fatih Terim'in Milli ara sonrası takımda ciddi bir revizyona gitmesi bekleniyor.
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