Fatih Terim talimatı verdi! 'Bursa maçına kadar hazır ol Eren'

MR’ı temiz çıkmasına rağmen ağrılarını öne süren, Portekiz’e gitmesine rağmen Galatasaray’ın Porto maçında oynayamayan Eren Derdiyok, Antalya maçında da forma giyememişti. Ancak milli ara Eren Derdiyok’a ilaç gibi gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibiyle görüşerek, tecrübeli futbolcunun takım için önemine dikkat çekti. Terim, Eren’e milli arada özel program uygulanmasını ve Bursa maçına kadar hazır hale getirilmesini istedi.

Bu arada üç gün izin yapacak olan Galatasaray, yarından itibaren çalışmalarına başlayacak.