Fatih Terim tarihi karşılaşmaya çıkıyor
Süper Kupa maçında yarın Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için çabalayacak.
Sarı-kırmızılı takımın, Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı kazanması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 20. kupaya ulaşmış olacak.
Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSY
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