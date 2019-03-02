Fatih Terim, Tarkan Serbest ve Taylan Antalyalı'yı takibe aldı

Sezon sonunda orta alanda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray bir yandan da yurt içinden genç ve yetenekli yerli yıldızları göz hapsine aldı...

Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ve Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı yakın takibe aldı.

Tarkan bu sezon ligde 23 maçta 2 gol ve 2 asistle oynarken, Taylan da 20 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.

(Takvim)