Fatih Terim Tolgay-Serdar Aziz takasını veto etti

UMUT GÜNER, DÜĞMEYE BASTI

PEPE’NİN gidişinin ardından stopere takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Galatasaray’da disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in ipini çektiği Serdar Aziz için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın en az 4 milyon euro bonservis bedeli istemesi beklenen Serdar için Galatasaray’ı ikna edecek bir teklif sunmaya hazırlanan Beşiktaş'ta asbaşkan ve aynı zamanda transfer komite baş- kanı Umut Güner, transferi bitirmek için harekete geçti.

GÜNEŞ ESKİ ÖĞRENCİSİNE ONAY VERDİ

TEKNİK Direktör Şenol Güneş ile yapılacak transferlerle ilgili toplantı gerçekleştiren Güner, Güneş’e Serdar ile yeniden çalışıp çalışmayacağını sordu. Tecrübeli çalıştırıcı da Bursaspor’dan eski öğrencisine olan 28 yaşındaki stopere kefil oldu. Güner, daha sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ile telefonla temasa geçti ve milli stoperin durumunu sordu. Albayrak, Serdar için son kararın daha verilmediğini Umut Güner’e iletti.

FATİH TERİM SICAK BAKMIYOR

SİYAH-BEYAZLI yönetici, adı Galatasaray ile de anılan Tolgay Arslan takasını önerdi. Gelen teklifi değerlendireceklerini belirten Albayrak, transferde son sözün Fatih Terim’de olduğunu Güner’e söyledi. Siyah-Beyazlı yönetim beklemeye geçerken, oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile de temasa geçti. Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre de Terim, Tolgay’a sıcak bakmıyor. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Serdar’dan da özür beklediği öğrenildi.

(Gunes)