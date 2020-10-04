Fatih Terim: Transfer sorusundan bıktım!

04 Ekim 2020 Pazar 21:52 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 21:52

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında az pozisyon bulduklarını ifade eden Terim, "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin ilk baştaki pozisyonunun ardından net pozisyon çok az. Bugün kazanma adına doğru işler yaptığımız söylenemez.

"FUTBOLUN RUHUNA AYKIRI BİR HAREKET VARDI"



"Kime, neye tepki gösterdiğim çok açık. Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı, takımımı bırakmadım, maçı bıraktım. Bu masum bir hareket, kimseyi yalnız bıraktığım yok. Antep maçında da girdim. Onun için 'Yok ona karşı, buna karşı' diye bir şey yok."

"Ekonominin kötü gidişini bana yazabilirler, borçlardan da beni sorumlu tutabilirler. İsteyen istediğini yazabilir ama ben kendimden, duruşumdan taviz vermeden, mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bunu herkes bilsin."

"Her dakika transfer soruluyor, ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Bugün bu konunun transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum ama ben sezon içinde ve sezon sonunda fikirlerimi zaten belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istemem."