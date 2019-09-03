Fatih Terim, Ümit Davala ve Erol Bedir PFDK'da
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi.
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