Fatih Terim: Vazgeçmiş, bırakmış değiliz

08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59

Bu maçlara alışkın olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Birçok final oynadık. Kazanamazsak final tabii. Kazanırsak 2 maç daha var. Ümit ediyorum ki, kendi sahamızda kendi seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum. Ben bu tip maçlara alışkınım. Sonunda da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Vazgeçmiş, bırakmış değiliz. Elimizden geleni yapmaya odaklandık." dedi.

Kadro tercihi için konuşan deneyimli hoca, "İki bekimizi daha çabuk oyunculardan kurduk. Ön tarafı, böyle maçlara alışkın, tecrübeli, bu tip maçlar için aldığımız oyunculara forma verdik. Ümit ederim, karşılığını verirler. Herhangi bir şey olursa gerekli müdahaleyi yaparız." ifadelerini kullandı.