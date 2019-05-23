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Fatih Terim ve Ümit Davala için ek bilgi - belge istendi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala hakkında karar vermek için ek bilgi ve belge talep edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile ilgili ek bilgi ve belge istendiğini açıkladı.

İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ - Medipol Başakşehir AŞ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

SEVK NEDENLERİ NELERDİ?

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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