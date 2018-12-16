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Fatih Terim, Whatsapp'tan taktik gönderdi!

Cezalı Fatih Terim, bilgisayardan yapılan analizleri, whatsapp üzerinden attığı mesajlarla kulübeye ulaştırdı.

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Başakşehir maçını cezası nedeniyle stattaki locadan takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Whatsapp uygulaması aracılığı ile kulübeye uyarılarda bulundu.
 
Terim, bilgisayarda yapılan analizleri idari menajer Şükrü Hanedar'a whatsapp üzerinden aktarırken, Hanedar da verilen taktiği kulübeyle paylaştı.
 
Fatih Terim'siz tat tuz yok!
 
Galatasaray, Fatih Terim'siz tat vermiyor...
 
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli hocası, olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası 10 maç men cezası almıştı. Dün akşam Başakşehir karşısında 6 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim'den mahrum kalan G.Saray, bu periyotta sadece 2 galibiyet alabildi.
 
3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki locadan kendisi gibi cezalı olan Hasan Şaş ile birlikte Başakşehir maçını takip eden Terim'in 4 maçlık cezası kaldı. Saha içindeki futbolcuların yaptıkları top kayıplarına tepki gösteren usta teknik adam, saha kenarındaki yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'yı da direktifleriyle yönlendirmeye çalıştı.
 
Lider Başakşehir ile puan farkını koruyan sarı-kırmızılılar, özlemle Terim'i bekliyor.

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