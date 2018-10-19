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Fatih Terim yayıncı kuruluş muhabiri Kutlu Akpınar'ın doğum gününü kutladı

Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'a pasta sürprizi yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'ın doğum gününü canlı yayında pasta ile kutladı.

Deneyimli teknik adam, Akpınar'a "sen bizim için değerlisin" diyerek sevgisini gösterdi.

Kutlu Akpınar ise şaşkınlığını gizleyemezken Fatih Terim ve Galatasaray'a teşekkür etti.

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