Fatih Terim yayıncı kuruluş muhabiri Kutlu Akpınar'ın doğum gününü kutladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'ın doğum gününü canlı yayında pasta ile kutladı.

Deneyimli teknik adam, Akpınar'a "sen bizim için değerlisin" diyerek sevgisini gösterdi.

Kutlu Akpınar ise şaşkınlığını gizleyemezken Fatih Terim ve Galatasaray'a teşekkür etti.