Fatih Terim'den olay sözler

Ödül verilmemesini eleştiren Terim, "Hafta içi oyuncularımızın baya morali bozuldu ödül töreni dolayısıyla. Biz de teknik heyet olarak teselli etmek istedik ama bu hakkaniyetli ödülü alamadıkları için çok üzüldüler. Ben de çok çalışın, seneye hak edin dedim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray için daha anlamlı ödüller olduğunun altını çizen Terim, "Daha anlamlı ödüllerimiz var, biri Türkiye Ligi şampiyonluğu, biri Türkiye Kupası. Gelin onları alın dedim ve onları biraz teselli ettim. İşin şakası bir yana, umarım kendi ödülümüzü kendimiz veririz, kendimiz alırız" dedi.

(Sporx)