20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim yeni Onyekuru'yu Almanya'da buldu: Paulinho

Sarı-Kırmızılılar, 19 yaşındaki Sambacı için Leverkusen’e kiralama teklifinde bulundu. Terim, Paulinho’yu parlatıp kupa kazandıktan sonra kulübüne geri yollamak istiyor.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve 6-0’lık Real Madrid bozgunuyla da Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Galatasaray, Ocak ayı transferleri için düğmeye bastı. Feghouli, Emre Mor ve Babel’den kanatlarda istediği verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar’ın yeni Henry Onyekuru için ise rotasını Almanya’ya çevirdiği ortaya çıktı. 1.5

YILLIĞINA BİZE KİRALAYIN

Şampiyon olduğu son 2 sezonda kanatlardan yüksek derecede verim alan Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in kapısını çaldı. Cim-Bom’un, Sambacı için Alman kulübüne 1.5 sezonluğuna kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

7 MAÇTA OYNAYIP 1 GOL ATTI

Fatih Terim, Paulinho’yu Onyekuru’da olduğu gibi parlatıp, kupalar kazandıktan sonra kulübüne geri göndermeyi planlıyor. Leverkusen’in geçen sezon 18.5 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı Sambacı, bu sezon 7 maçta görev yapıp 1 gol attı. Alman ekibinin hocası Bosz’tan istediği kadar süre alamayan Paulinho’nun G.Saray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur, KKTC vardır

Binali Yıldırım: Kıbrıs meselesi yoktur, KKTC vardır

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

İstanbul için tarihi gün

İstanbul için tarihi gün

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Polis alarm durumuna geçti! Şüpheli paket

Polis alarm durumuna geçti! Şüpheli paket

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Cenaze anonsunu duyunca şok geçirdi! 'Kendimi yokladım, canlıyım'

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Çarptığı yaralıyı öylece bıraktı! Cümleleri büyük tepki çekti

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü

Genç mühendisin ABD’de sır ölümü
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Rusya´da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA