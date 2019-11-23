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Fatih Terim yeni Ozan Kabak'ını buldu

Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken mevcut sakatlıklar sebebiyle Fatih Terim kadroda büyük revizyona gitmek zorunda kaldı. Stoper eksikliğinden dolayı Terim, kadroya altyapıdan Emin Bayram'ı dahil etti.

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Süper Lig'de 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
 
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi sakatlıklardan yakınan sarı-kırmızılı ekipte kadro büyük bir revizyona uğradı.
 
Teknik direktör Fatih Terim sahaya yedek ağırlıklı bir 11 sürerken, yedeklerde bulunan bir isim ise dikkat çekti.
 
Yıllardır çıkardığı üst düzey oyuncularla bilinen Galatasaray altyapısının yeni yıldızı Emin Bayram.
 
2021-2022 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzalayan Emin Bayram, ilk kez bir resmi maçta kadroya dahil edildi.
 
Altyaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken ve A Takım ile idmanlara çıkan Bayram'ın, Fatih Terim tarafından ilerleyen dönemlerde sık sık forma şansı bulması bekleniyor.
 
16 yaşındaki futbolcunun mücadeleci yapısı stili, 11 milyon euro karşılığında Suttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak'a benzetiliyor.
 
Emin Bayram'ın da forma şansı bulması halinde Ozan Kabak gibi iyi bir bonservis ile Avrupa'nın yolunu tutması bekleniyor.
 
EMİN BAYRAM KİMDİR?
 
2 Nisan 2003'te İstanbul'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor. Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor.
 
Zaman zaman U19'da da forma giyen Emin, 6 kez U15, 16 kez de U16 milli takımında forma giydi.

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