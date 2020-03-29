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Spor

Fatih Terim: ''Yeni test var''

Fatih Terim, hastane odasında Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu: 'Doktorlar 2-3 güne bir test daha yaparız dediler'

29 Mart 2020 Pazar 18:17 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:17
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Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le telefonda görüştü.

Fatih Çekirge'nin yazısından dikkat çeken bölümler şu şekilde:

"İKİ ÜÇ GÜNE BİR TEST DAHA"

Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim'in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi. Test sonrası evine geçer. Bana göre yakında normal hayatına döner. Savunma bitti, hücuma başladık...

Birbirimize hep adaş dedik. Her başarısında aramıştım.. Kayıplarda "Boş ver adaş" demiştim. Bu defa hastane odasında aradım. İlk sözüm şu oldu: "Sevgili adaş sen sokağa çıktığın gün hepimiz moral bulacağız. Yalnız Galatasaray değil tüm futbol camiasının ruhu da sokağa çıkacak."

Gülerek şöyle dedi:

- "Vallahi adaş doktorlar çok iyi bakıyor."

"Peki ne zaman bir sonuç alınır?"

- "Doktorlar iki üç güne bir test daha yaparız diyor."

SESİNDE YORGUNLUK BELİRTİSİ YOK

Konuşmanın sonrası bize özel kalsın. Ama şu kadarını söylemeliyim ki, sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi.

Test sonrası evine geçer. Arada güldük. Bana göre yakında normal hayatına döner. Sonra.

"Sonra, UEFA Kupası'nı kaldırdığı gibi. Kalbini de bir cesaret kupası gibi ellerine alıp; başında yükselterek hastaneden çıkar."

Hadi bakalım adaş korona deplasmanda. Savunma bitti hücuma başladık.

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