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Fatih Terim yerli futbolculara forma vermiyor

Şampiyonlar Ligi'nde kadrodaki yerli futbolcuları kullanmayan Fatih Terim, yabancı oyuncularla tarihi mağlubiyetler yaşıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Süper Lig’de oynanan kötü futbol ve yaşanan puan kayıpları sonrası genelde tecrübeli oyuncularına sert mesajlar gönderdiği gibi Ç.Rizespor maçında Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi öğrencilerine formayı veren Fatih Terim’in Real Madrid karşısında bu isimleri yedek kulübesinde oturtması dikkatlerden kaçmadı.
 
YERLİ FUTBOLCULARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADIKLARI TOPLAM SÜRE 132 DAKİKA
 
Şener Özbayraklı’nın sakat olması sebebiyle, dün gece yine Mariano’yu ilk 11’e yazan Fatih Terim’e ‘Nagatomo sağ beke çekilseydi solda Emre Taşdemir olabilirdi, Emre bunlardan daha mı kötü oynayacaktı’ eleştirileri yöneltilirken, tecrübeli teknik adamın yerli oyuncularına güvenmemesi ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Madrid deplasmanında yine Marcao, Feghouli, Lemina, Seri, Mariano, Nagatomo gibi isimlere umut bağlayan Terim’in Ç.Rizespor maçında şans tanıdığı Türk futbolcuları görmezden gelmesi takım içerisinde huzursuzluğa yol açtığı öğrenilirken, forma adaletsizliği yüzünden bazı isimlerin Ocak ayında Galatasaray’dan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.
 
İşte yerli futbolcuların Şampiyonlar Ligi'nde görev alma süreleri...
 
Adem Büyük: 3 dakika
Emre Mor: 45 dakika
Ömer Bayram: 83 dakika
Şener Özbayraklı: 1 dakika
Ahmet Çalık: -
Jimmy Durmaz: -
Emre Taşdemir: -
Selçuk İnan: -
 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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