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Fatih Terim yönetimden 5 transfer istedi

Hücum hattını yenilemek için harekete geçen Fatih Terim tam 5 futbolcuya talip oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Süper Lig’de Ankaragücü’nden sonra en az gol pozisyonuna giren takım olan Galatasaray Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için dört koldan çalışmalara başladı.
 
SÜPER LİG'DEN ALINACAK YERLİ FUTBOLCU SAYISI ÇOK AZ
 
Efektif bir 10 numara dışında etkili kanat oyuncuları ve alternatif bir forvet arayışına koyulan sarı kırmızılılar Liverpool’da oynayan Shaqiri’yi gündemine alsa da Fatih Terim’in Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Onyekuru, Okay Yokuşlu gibi tecrübeli futbolcuları takımında görmek istediği belirtildi. Yaz ayı transfer sezonunda yerli futbolcu alternatifi yaratmak için kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, Emre Mor, sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, formayı kapamayan Taylan Antalyalı’dan tam olarak verim alamayan Terim’in bir kez daha arayışa koyulduğu kaydedilirken, Galatasaray’ın yurtdışında gurbetçi avına çıktığı bildirildi.
 

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