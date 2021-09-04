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Spor

Fatih Terim'den 68. yaş günü mesajı

Fatih Terim, 68. yaş günü için kendisine ait instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

4 Eylül 2021 Cumartesi 22:57 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 22:57
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İşte Fatih Terim'in mesajı:

"Geride bıraktığınız bir 68 yılınız olduysa, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Muhtemeldir ki, bir hikâyeniz, anılarınız vardır... İnsan doğum günlerinde çokça geçmişi anımsar; biriktirdiği dostlarına, yaşadığı hatıralara, sahip olduğu ailesine veya hayatına dokunabildiği insanlara. Bugün bir başka 4 Eylül'te tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız!"

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