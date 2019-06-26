Fatih Terim'den Ahmet Çalık kararı
Kadrosunda yerli futbolcu portföyünü geliştirmek isteyen ve Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan, Jimmy Durmaz, Adem Büyük gibi futbolculara imza attırmaya hazırlanan Galatasaray’da sürekli olarak gözden çıkarıldığı iddia edilen Ahmet Çalık’ın son durumu belli oldu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Elindeki tecrübeli yerli oyuncuları bırakmak istemediği gibi kadroya bu anlamda takviye yapmaya çalışan Fatih Terim’in Ahmet Çalık’ı bırakmayacağı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın milli futbolcuyu rotasyon oyuncusu olarak kullanmayı planladığı belirtildi. Ahmet Çalık için gelen teklifleri reddeden Terim’in sarı kırmızılı yönetime ‘Belli bir Türk futbolcu grubu oluşturmaya çalışıyoruz, bunun için bazı adımları da attık elimdeki yerli oyuncuları kaybetmek istemiyorum, Ahmet Çalık’ı kullanacağım. Marcao ve Luyimdama’nın arkasında beklemesi benim için büyük avantaj, Çalık’ı elden çıkarmamız Süper Lig’de istediğim bazı yerli yıldız futbolcuların takası ile olabilir’ dediği bildirildi.
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