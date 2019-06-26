Fatih Terim'den Ahmet Çalık kararı

Elindeki tecrübeli yerli oyuncuları bırakmak istemediği gibi kadroya bu anlamda takviye yapmaya çalışan Fatih Terim’in Ahmet Çalık’ı bırakmayacağı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın milli futbolcuyu rotasyon oyuncusu olarak kullanmayı planladığı belirtildi. Ahmet Çalık için gelen teklifleri reddeden Terim’in sarı kırmızılı yönetime ‘Belli bir Türk futbolcu grubu oluşturmaya çalışıyoruz, bunun için bazı adımları da attık elimdeki yerli oyuncuları kaybetmek istemiyorum, Ahmet Çalık’ı kullanacağım. Marcao ve Luyimdama’nın arkasında beklemesi benim için büyük avantaj, Çalık’ı elden çıkarmamız Süper Lig’de istediğim bazı yerli yıldız futbolcuların takası ile olabilir’ dediği bildirildi.