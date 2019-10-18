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Galatasaray’a geldiği günden beri oynadığı futbol ve sergilediği performansla sürekli tartışma konusu olmasına rağmen Fatih Terim’in güvendiği isimlerin başında gelen Younes Belhanda’ya bu sefer sert bir uyarı geldi.

"SEN MEMNUNSAN BİR ŞEY DİYEMEM"

Sezona iyi bir giriş yapamadığı gibi, kötü gidişatın önüne geçmek için de herhangi bir çaba içinde olmadığı gözlemlenen Belhanda’nın Terim tarafından ikaz edildiği bildirilirken Faslı futbolcunun bu uyarıları dikkate aldığı ve bugün Sivasspor maçında kendisinden beklenen oyunu sahaya yansıtacağı belirtildi. Özellikle Gençlerbirliği karşısında kendisine atılan pasta topa neredeyse ayağını bile uzatmayan Belhanda’ya ‘Ocak ayını’ işaret ettiği söylenen Fatih Terim’in sabrının taştığı anlaşılırken, başarılı teknik adamın 29 yaşındaki öğrencisine “Sen performansından, oynadığın futboldan memnunsan bir şey diyemem, 6 maçlık istatistiklerin ortada aç kasetleri izle kendini analiz et, fakat ben hiç memnun değilim böyle gidersen Ocak ayında takımda göndereceğim oyuncuların başında geleceksin” dediği, öğrenildi.