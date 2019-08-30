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Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Karşılaşmayla ilgili konuşan Fatih Terim "Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık. Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı. Geçen sene Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. 'Örgütlü organize işler ama amatör' demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Dışarısı için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı camiaya mesaj yollayan Fatih Terim "Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum, yoksa maçı kapattım. Geçen sene kullandığım amatör kısmına demek alınmışlar." diye konuştu.

Fatih Terim ayrıca "Galatasaray şimdi iki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Aklıma geldi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur." dedi.

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