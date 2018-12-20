Fatih Terim'den Demba Ba'ya veto

BİR dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları da giyen Demba Ba’ya Fatih Terim’den henüz onay çıkmadı. 33 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray’a oyuncunun menajeri teklif etti. Menajer, Shenhua Kulübü’nden çıkış şartlarını da çok ekonomik boyuta indireceği sözünü verdi. Fatih Terim ise ‘Daha genç ve yaşlı olmayan’ bir golcü istiyor.

(Aksam)