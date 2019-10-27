20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması: Bu maç, camiadan özür maçımız olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi futbolcularından Beşiktaş'ı yenmelerini istedi. Terim, 'Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Kazanırsak hem zirveye doğru bir adım daha atarız hem de üzdüğümüz herkesin gönlünü alırız' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başında yaptığı flaş ve pahalı transferlere rağmen ne lig ne de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray derbi öncesi 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularından Beşiktaş'ı yenmelerini istedi ve "Bu maç, camiadan özür maçımız olacak" dedi.

ZİRVEYE TIRMANMAK İSTİYOR

Başarılı hocanın, "Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Eğer kazanırsak zirveye doğru bir adım daha atarız" diye konuştu.

ÇIKARKEN TOP KAYBI YASAK!

Terim'in dünkü idmanda futbolcularına dar alanda pas ve baskıdan çıkma çalışması yaptırdığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, orta alan oyuncularına "Çıkarken kayıp yok" talimatını verdi.

10 AY SONRA DOLMABAHÇE'DE

Galatasaray'ın en büyük hücum silahlarından Ryan Babel bu akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Hollandalı yıldız 10 ay sonra bu kez Sarı-Kırmızılı formayla Vodafone Park'ın çimlerine adım atacak.

(Takvim)

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu: Rasulayn'dan acı haber

MSB duyurdu: Rasulayn'dan acı haber

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Fransız polisinden insanlık dışı müdahale

Fransız polisinden insanlık dışı müdahale

Nestle ve Danone bebek düşmanı çıktı

Nestle ve Danone bebek düşmanı çıktı

Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

İstanbul alarmda! İşte o barajların son görüntüleri

İstanbul alarmda! İşte o barajların son görüntüleri

Boğaziçi’nde büyük ödülü ‘Aidiyet’ kazandı

Boğaziçi’nde büyük ödülü ‘Aidiyet’ kazandı
 

POPÜLER HABERLER

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

Bu pencereler bildiğiniz gibi değil! Dünyanın en güzel pencereleri

Bu pencereler bildiğiniz gibi değil! Dünyanın en güzel pencereleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA