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Spor

''Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeyim''Fatih Terim'den derbinin oynanmasına tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin oynanmasına tepki gösterdi.

15 Mart 2020 Pazar 19:31 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 19:31
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda, koronavirüs tehlikesine rağmen maçın oynanmasına tepki gösterdi.

Fatih Terim açıklamasında, "Kurallar gereği buradayım. Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeyim, bu cezayı almamak için kendime ceza verip, susuyorum. Kimse zannetmesin ki bir şey söylemeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış ve inanan bir takımım var, onları yalnız bırakmamak için susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim" ifadelerini kullandı

Evlat nöbeti 'koronavirüs' önlemeleriyle devam ediyor

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