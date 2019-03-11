Fatih Terim'den Diagne ve Muslera sözleri

Galatasaray Teknik Dierktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Terim, "3 puan aldığımız için çok mutluyum. İlk yarı sonuna baktığımızda 1-0 önde olmamıza rağmen çok da iyi olduğumzuu söyleyemeyiz. 1-2 tane Muslera'nın çıkardığı top var. 2. yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz, daha iyi oynadılar, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

Muslera'nın performansına ayrı bir parantez açan deneyimli hoca, "Bu arada Antalyaspor çok da tehlikeli oldu ama kaptanımız, saha içindeki güvenliğimiz Muslera onları önledi. Onun için de çok sevindim. Teslim olmadığımız süre içerisinde takımımızın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Teslim olmadığımız takdirde, her zaman, her tarafta oynayabiliriz. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve özellikle 1 ve 2. bölgede kalabalık karşılayan diri bir takım var. Kenarlardan da, merkezden de etkili olduk. Sonuçta iyi bir galibiyet" diye konuştu.

Mbaye Diagne'nin gol atmasıyla ilgili konuşan Terim, "Büyük takımda beklentisi yüksek oynamak kolay değlidir. Gol için alınmış ve gol atamamışsanız, önemli baskı altında kalırsınız, bu da kolay değil. Belki şu anda daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncu ile önlem alınıyor. Ne yaparsa yapsın, atmadığı zaman baskı olacak seviyede, çünkü büyük takımda. Onun için de çıkarmadım. çıkaracaktım da Ndiaye'nin de sarı kartı aklıma geldi. Attığına da sevindim. Kolay bir şey değil birdenbire gelip Ocak ayında adapte olmak. Seyirci bekliyor, basın bekliyor, bir ülke bekliyor. İnşallah bundan sonra da atar." dedi.