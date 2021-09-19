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Spor

Fatih Terim'den Diagne'ye kesik!

Sosyal medya hesabından dün Fatih Terim'e yönelik imalı bir paylaşımda bulunan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

19 Eylül 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 15:07
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında Mbaye Diagne'yi maç kadrosuna almadı.

Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu. Diagne, Fatih Terim'e yönelik olduğu iddialı edilen bu paylaşımı kısa bir süre sonra silmişti.

Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.

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