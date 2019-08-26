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Fatih Terim'den Diagne'yi ıslıklayan taraftara tepki

Galatasaray - Konyaspor maçının son anlarında Fatih Terim, taraftarların yuhaladığı Mbaye Diagne'ye sahip çıktı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Transfer döneminin başlamasından itibaren dedikoduların başkahramanı olan Diagne, 86 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

Son dakikalarda yerini Selçuk İnan'a bırakan Diagne, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı.

Türk Telekom'un büyük bir bölümü Diagne'ye destek olurken, 27 yaşındaki golcünün moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi. Cezasını tamamlayan ve takımının başında yer alan teknik patron Fatih Terim, futbolcusuna sahip çıktı. Terim, Diagne'ye tepki gösteren taraftarların bir kısmını görünce sakin kalamadı.

Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Diagne'yi protesto eden bir grup taraftarı yatıştırmaya çalıştı.

(Takvim)

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