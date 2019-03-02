12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den Emre Akbaba önlemi

Hatay'da çok güzel bir gole imza atan ve performansı beğeni toplayan Emre Akbaba, Erzurum önünde kulübede oturacak. Galatasaray'da teknik heyet, olumsuz saha şartları ve sakatlanma riski nedeniyle böyle bir karar aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor maçında çok güzel bir gole imza atan Emre Akbaba performansıyla da alkış toplamıştı.

ŞANSI TEPMİŞTİ!

Akhisarspor maçında 11'de oynayan fakat şansını iyi kullanamayan yıldız futbolcu, Erzurum'da yedek kulübesinde oturacak. Ancak bu kararın nedeni, Emre'nin geçen hafta gösterdiği performanla alakalı değil.

2. YARI OYNAYACAK

Alınan bilgilere göre teknik heyet, Erzurum'daki olası buzlu zemin ve yeniden sakatlanma riski nedeniyle milli futbolcuyu ilk 11'de oynatmamaya karar verdi.

İdmanlardaki hırsıyla büyük beğeni toplayan Emre Akbaba skorun durumuna göre ikinci yarıda görev yapacak.

(Takvim)

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Dönmez'den 20 bin kişilik istihdam müjdesi

Bakan Dönmez'den 20 bin kişilik istihdam müjdesi

SpaceX'ten tarihi uçuş: Canlı yayın

SpaceX'ten tarihi uçuş: Canlı yayın

81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan binlerce kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan binlerce kişi yakalandı

Taraftarları taşıyan midibüs kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Taraftarları taşıyan midibüs kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz

İhanet için Kosova'dan gelen FETÖ'cü inkarda sınır tanımadı

İhanet için Kosova'dan gelen FETÖ'cü inkarda sınır tanımadı

İran'dan çarpıcı 'DEAŞ' iddiası: Bazı Arap devletlerinin rolü var

İran'dan çarpıcı 'DEAŞ' iddiası: Bazı Arap devletlerinin rolü var

FETÖ'cüden ASELSAN ve HAVELSAN itirafı

FETÖ'cüden ASELSAN ve HAVELSAN itirafı
 

POPÜLER HABERLER

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA