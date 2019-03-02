Fatih Terim'den Emre Akbaba önlemi
Hatay'da çok güzel bir gole imza atan ve performansı beğeni toplayan Emre Akbaba, Erzurum önünde kulübede oturacak. Galatasaray'da teknik heyet, olumsuz saha şartları ve sakatlanma riski nedeniyle böyle bir karar aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor maçında çok güzel bir gole imza atan Emre Akbaba performansıyla da alkış toplamıştı.
ŞANSI TEPMİŞTİ!
Akhisarspor maçında 11'de oynayan fakat şansını iyi kullanamayan yıldız futbolcu, Erzurum'da yedek kulübesinde oturacak. Ancak bu kararın nedeni, Emre'nin geçen hafta gösterdiği performanla alakalı değil.
2. YARI OYNAYACAK
Alınan bilgilere göre teknik heyet, Erzurum'daki olası buzlu zemin ve yeniden sakatlanma riski nedeniyle milli futbolcuyu ilk 11'de oynatmamaya karar verdi.
İdmanlardaki hırsıyla büyük beğeni toplayan Emre Akbaba skorun durumuna göre ikinci yarıda görev yapacak.
(Takvim)
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