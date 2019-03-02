Fatih Terim'den Emre Akbaba önlemi Hatay'da çok güzel bir gole imza atan ve performansı beğeni toplayan Emre Akbaba, Erzurum önünde kulübede oturacak. Galatasaray'da teknik heyet, olumsuz saha şartları ve sakatlanma riski nedeniyle böyle bir karar aldı.